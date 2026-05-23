Subastan billetera de Matthew Perry y una carta que le escribió Jennifer Aniston

La casa de subastas Heritage Auctions, en Texas, venderá una colección de objetos del fallecido actor Matthew Perry. Entre los artículos destaca una billetera de cuero con sus tarjetas de crédito y membresías de actores, que se subastará junto a piezas de "Batman" por 1.650 dólares.

El objeto más emotivo es una carta que Jennifer Aniston le escribió tras finalizar el rodaje de "Friends". El manuscrito está incluido en un álbum de fotos de la cena final del elenco, el cual sale a la venta por un precio inicial de 4.500 dólares.

"¿Cómo voy a vivir sin tu luz en mi vida a diario? Estoy tan agradecida de que eligieras vivir esta vida. Tienes mucho que dar, no solo a las masas con tu talento, sino también como amigo, marido y padre", expresó la actriz en el texto.

De la famosa serie también se subastarán varios guiones firmados por el elenco, el icónico marco amarillo que reposaba sobre la puerta del departamento de Monica y Rachel por 5.250 dólares, y el premio SAG que recibió el intérprete en 1995.

Por otra parte, las piezas más caras de la colección corresponden a dos obras del artista callejero Banksy que pertenecían al actor: "Niña con globo", con un precio mínimo de 800.000 dólares, y "Nola (Lluvia gris)", valorada en 40.000 dólares.

Lo recaudado en la subasta el próximo 5 de junio irá destinado a la Fundación Matthew Perry, una organización dedicada a la lucha contra las adicciones y el abuso de sustancias.