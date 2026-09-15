Sydney Sweeney respondió con ironía a las críticas por su polémica publicidad

Tras ser acusada de "sexualizar el deporte" al posar desnuda en un anuncio, la actriz Sydney Sweeney respondió con ironía a las críticas recibidas por varias deportistas.

La intérprete de "Euphoria" protagonizó la campaña de la casa de apuestas Norvig "vestida solo con artículos deportivos", por lo que aparece cubriendo sus partes íntimas con accesorios como guantes de boxeo, balones, raquetas y palos de golf.

Esta publicidad fue duramente cuestionada por un gran grupo de atletas, que la calificaron como un "retroceso", pero la actriz de "La Empleada" optó por demostrar que una imagen vale más que mil palabras al compartir en sus redes sociales una serie de imágenes de deportistas posando desnudos.

Una de estas fotos muestra a la tenista Serena Williams desnuda para la revista ESPN Magazine, de 2009, además de otras donde se ve a luchadora profesional Ronda Rousey, la jugadora de baloncesto Sue Bird, la futbolista Megan Rapinoe y la tenista Caroline Wozniacki, junto con otros registros de deportistas masculinos, como los jugadores de fútbol americano Myles Garrett y Rob Gronkowski.

Las portadas de deportistas desnudos que compartió la actriz en sus redes.

Sin embargo, en redes sociales se ha cuestionado la defensa que hizo Sweeney a su anuncio porque, a diferencia de las imágenes de los deportistas, su publicidad sexualiza a una mujer para promocionar una casa de apuestas y no se trata de una celebración del deporte.