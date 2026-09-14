Sydney Sweeney vuelve a protagonizar polémica publicidad: atletas la critican por sexualizar el deporte

La actriz Sydney Sweeney causó indignación entre varias deportistas, quienes la acusaron de "sexualizar el deporte" tras posar desnuda en un anuncio.

Hace una semana, la casa de apuestas Norvig lanzó una campaña con la intérprete "vestida solo con artículos deportivos", por lo que aparece cubriendo sus partes íntimas con accesorios como guantes de boxeo, balones, raquetas y palos de golf.

Tras la difusión del comercial, un gran grupo de atletas calificaron la publicidad como un "retroceso".

"No solo es una bofetada para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su arte, sino también para todas aquellas que aprecian el deporte por lo que realmente es: el trabajo en equipo, la amistad, la entrega, la excelencia, la unidad...", declaró la exnadadora australiana Ariarne Titmus.

Bajo esta línea, la cuatro veces dedallista de oro denunció que "un mundo en el que la monetización del cuerpo de las mujeres y la sexualización del deporte femenino siguen siendo moneda corriente".

Por su parte, la triatleta francesa Mathilde Tily calificó el comercial como "repugnante", señalando que "ninguna suma de dinero debería convencer a una mujer de ofrecer esta image", ya que las deportistas "todavía luchan por el mismo reconocimiento, las mismas primas... y mucho más".

En tanto, otras atletas como Brianna Throssell, Gabby Thomas, Gracie Kramer, Amy Hunt, Skye Nicolson y Lucy Davis se sumaron a las críticas, llamando a "dejar de sexualizar a las mujeres en el deporte".

La respuesta de Sydney Sweeney

Lejos de disculparse por la campaña, Sydney Sweeney decidió bajarle el perfil a las acusaciones, compartiendo imágenes de conocidas deportistas pisando desnudas en diversos medios.

"Es día de juego", escribió la estrella de "Euphoria" en sus redes sociales.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Sweeney causa polémica al protagonizar un anuncio publicitario, ya que en 2025 trabajó con la marca American Eagle, donde una voz en off decía que la actriz "tiene buenos genes".

A raíz de esto, la intérprete fue acusada de promover el "supremacismo blanco".