Taylor Lautner de "Crepúsculo" anuncia que será padre por primera vez
El actor se casó con Taylor Dome en 2022.
El actor Taylor Lautner, recordado por su trabajo en la saga "Crepúsculo", confirmó que será padre por primera vez junto a su esposa Taylor Lautner (Dome era su apellido de soltera).
A través de Instagram el estadounidense publicó una serie de postales junto a su pareja posando con la respectiva ecografía de su hijo que viene en camino.
"¿Qué es mejor que dos Taylor Lautner?", preguntó haciendo un juego de palabras con la inusual coincidencia de nombres con su esposa, y confirmando la llegada de un tercer Taylor.
El actor y su pareja comenzaron su romance en 2018 pero contrajeron matrimonio en 2022.
Taylor Lautner es principalmente recordado por interpretar a "Jacob" en la saga "Crepúsculo". Posteriormente ha desarrollado una irrelevante carrera en el cine y la televisión.