"Tío Rene" agredió a Junior Playboy en el reality de Diego González: "¿A quién le has ganado?"

Una tensa pelea protagonizaron el influencer René Puente y el exchico reality Junior Playboy en el programa de Youtube "El secreto final".

El reality show es organizado por Diego González y ha tenido varias versiones con influencers y creadores de contenido para adultos, y en varios de ellos ha participado el hombre conocido como "Tío Rene".

En un clip que publicó el mismo González, se puede ver como René Puente y Junior Playboy discuten de madrugada con fuertes epítetos. "Habla en español porque no te entiendo, ¿a quién les has ganado tu?", es una de las frases que le lanza Junior Playboy a Puente.

Pese a los fuertes insultos del "Tío Rene", Junior Playboy parece mantener la calma. Sin embargo el influencer no se contuvo y lanzó un golpe a su compañero de reality.

El momento completo será emitido en un nuevo episodio de "El secreto final" en Youtube este domingo 28 de diciembre.