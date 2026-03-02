Tío Rene apareció en "Atrapados 133" y envió inspirador mensaje
El influencer fue controlado por Carabineros para el programa de Mega.
El influencer René Puente, también conocido como el Tío Rene, tuvo una inédita aparición en el programa "Atrapados 133" de Mega.
Según mostró el espacio, el reconocido creador de contenido digital fue controlado por Carabineros mientras se encontraba realizando acciones solidarias junto a su manager "Dr. Maki Gero".
"Andamos repartiendo comida para la gente en situación calle", explicó Tio Rene a los funcionarios de Carabineros.
Luego tuvo tiempo para enviar un emotivo mensaje sobre su consumo de drogas: "Hace tres años que dejé la pasta y no quiero volver. Esto que estamos haciendo me demuestra cómo andaría yo si siguiera fumando pasta", indicó.
"Por eso le doy gracias a mi Señor por mantenerme así. Me dio una tercera oportunidad y la aproveché. Yo cambié porque me tocó mi fama", agregó entre lágrimas.