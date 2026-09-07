"Todavía no sé si estoy fuera de peligro": Nico Yunge reveló por qué fue hospitalizado

El otrora chico reality Nico Yunge reveló que estuvo en un "coma inducido" al explicar las razones que lo llevaron a ser hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un recinto de salud en el extranjero.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, agradeció al apoyo y el cariño recibido en los últimos días y procedió a detallar "tenía un quiste en la mandíbula que se fue sacado con una muela del juicio el viernes y se mandó a biopsia pensando que era cáncer. Me empecé a inflamar el siguiente día y el domingo ya no podía respirar".

"Pedí una hora al dentista urgencia y cuando llegué me estaba poniendo azul, la tráquea se me estaba cerrando, con lo cual me pusieron en un coma y he estado en cuidados intensivos", señaló.

Yunge hizo ver que se ha podido relajar "con mis pinturas", logrando maquillarse, y ha evitado comunicarse y responder mensajes debido a que le dan "harta morfina", lo cual explica su dificultad para hablar.

Eso sí, aclaró, visiblemente emocionado, que "todavía no sé si estoy bien, no sé si es otro cáncer, todavía no sé si estoy fuera de peligro, todavía estoy inflamado", antes de despedir la grabación que geolocaliza en Londres.

Yunge participó en el reality "Perla, tan real como tú" de Canal 13, emitido entre 2011 y 2012, y posteriormente se convirtió en un personaje reconocido en la farándula nacional y en redes sociales, principalmente por diversas polémicas.