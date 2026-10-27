Tonka Tomicic rompió el silencio ante rumores de nuevo romance

La animadora Tonka Tomicic rompió el silencio tras los rumores sobre un nuevo romance, dándose una otra oportunidad en el amor luego de separarse de Marco Antonio López, conocido mediáticamente como Parived.

A raíz de la especulación surgida en "Alfombra Roja" (Canal 13), fue su amigo, el periodista Ricardo Cantín, quien llegó hasta "Plan Perfecto" (Chilevisión) para asegurar que la conductora de Mega "no tiene pololo", aunque sí estaría involucrada con alguien a quien conoce, vínculo que describió como "un pinche".

En plena conversación con el panel del programa de farándula, el comunicador recibió un mensaje de Tomicic que leyó en voz alta: "Tú puedes decir, riéndote, que me den un tiempo, porque me están espantando a todos los pretendientes".

"Además me dice que, en su tiempo, ella va a venir a este programa a decirlo", adelantó, reiterando que, en este momento, su amiga "no tiene pareja".

La identidad del supuesto galán correspondería a Pablo Basadre, periodista del diario La Segunda. Ambos se conocerían desde hace años, ya que el profesional habría sido contratado por Parived para realizarle "clases de actualidad" a Tonka durante su etapa en el matinal de Canal 13.