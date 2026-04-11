Toti Sichel pidió pololeo a Maca Pizarro mientras conducía un programa

Pese a llevar varios años de relación, este viernes Humberto "Toti" Sichel formalizó su relación con la periodista Macarena Pizarro mientras conducía un programa en vivo.

El también periodista se encontraba trabajando en Fabuloso, el canal de Youtube de Fabrizio Copano, cuando fue consultado directamente por su romance con la conductora de "Chilevisión Noticias".

"En Viña nos hicimos más amiguis. Yo soy más desordenado y la Maca es muy ordenada, muy matea. A los dos nos pasaba a buscar la misma van desde el hotel y yo llegaba tarde todos los días. Y yo dije 'mira, no es tan pesada', y ella debe haber dicho 'mira, no es tan barsa'", aseguró Sichel.

Luego agregó que fue durante un festival Lollapalooza que su relación se profundizó y pudieron conocerse mejor. "Pero nunca hemos formalizado", confesó.

Ante eso el resto del panel lo instó a llamar a Pizarro y pedirle pololeo en vivo, a lo que "Toti" Sichel accedió. Tras un par de intentos se comunicó con su pareja. "¿Querís pololear conmigo?", le preguntó él. "Ay, me muero", respondió Macarena totalmente cohibida, para luego aceptar con un "sí".