Troian Bellisario, actriz en "Pretty Little Liars", espera su tercer hijo

La actriz Troian Bellisario, reconocida por su papel como Spencer en "Pretty Little Liars", anunció que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, el actor de "Suits", Patrick J. Adams.

La noticia se dio a conocer a través de una publicación de Bellisario en Instagram, donde compartió imágenes de la celebración de su cumpleaños número 40, en un viaje de campamento junto a Adams y sus hijas, Aurora (7) y Elliot (4): "Aquí viene una nueva década y un nuevo ser humano para acompañarla", escribió la actriz.

Adams también publicó una fotografía en blanco y negro de su esposa sosteniendo su vientre, acompañada de un emotivo texto: "No sabemos tu nombre ni cómo será tu sonrisa... pero tenemos un amor infinito esperándote". El actor destacó la emoción de volver a ser padres y agradeció "haber sido elegidos" por

La pareja, que se casó en 2016, ha mantenido una relación alejada de los reflectores y suele compartir momentos familiares solo en ocasiones especiales. Los seguidores de ambos celebraron la noticia en redes sociales, enviándoles mensajes de cariño y felicitaciones por la próxima llegada del bebé.