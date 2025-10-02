Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Tyrese Gibson enfrenta orden de arresto por la muerte del perro de su vecino

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Según el reporte policial, los perros de intérprete de "Rápido y Furioso" mataron a la mascota de un vecino.

Tyrese Gibson enfrenta orden de arresto por la muerte del perro de su vecino
Las autoridades han emitido una orden de arresto contra el actor Tyrese Gibson, conocido por su papel en la franquicia de "Rápido y Furioso", luego de que un vecino lo apuntara como responsable de la muerte de su perro. 

De acuerdo a People, el 18 de septiembre la policía recibió un llamado de emergencia de parte de Harrison Parker, que vive frente a la casa del intérprete en Georgia, luego de que su mascota -un cocker spaniel- fuera atacada por los perros del artista, que deambulaban por el barrio. 

El citado medio señaló además que el hombre pudo identificar a los atacantes -de raza mastín italiano- a través de las cámaras de seguridad, tras encontrar a su perro muerto en el patio. 

Si bien, Gibson dijo que entregaría a los canes a los Servicios de Animales, cuando estos llegaron al domicilio para ejecutar la orden el 22 de septiembre, este no se encontraba en el sitio. En un comunicado, el también rapero y su abogado, Gabe Banks, expresaron sus condolencias a los vecinos, además de indicar que tomó la "difícil decisión" de reubicar a los perros.

En tanto, autoridades arremetieron contra el actor, calificando como "negligente" el dejarlos libres. "Y ahora han matado a un animal inocente", declaró la capitán Nicole Dwyer, de los Servicios de Animales de la Policía del Condado de Fulton.

