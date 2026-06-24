En día clave de la megarreforma, Alvarado criticó "contradicción" opositora por no llegar a acuerdos

La megarreforma del Gobierno enfrenta hoy una jornada clave en el Senado, pues se podría votar la idea de legislar el proyecto que busca financiar las propuestas del Ejecutivo.

En este contexto, el ministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, expresó su percepción sobre la negativa de la oposición en llegar a un acuerdo para otorgar sus votos a favor de la iniciativa.

"Con la oposición siempre hemos tenido un diálogo abierto y transparente. Ellos han manifestado intención de colaborar, pero yo siento que, legítimamente, hay una decisión política de hacer un punto votando en contra la idea de legislar", sostuvo.

"Ahora, a mí me parece un poquito contradictorio (ese comportamiento de la centroizquierda): 'voto en contra la idea de legislar, pero conversamos después'. Bueno, si eso es lo que va a suceder, bienvenido, lo aceptamos y así lo haremos", manifestó.

Consultado sobre si el proyecto se votará esta jornada en Sala, Alvarado respondió: "Entiendo que sí, hoy día (se hará)".

Senador Kusanovic cambió de opinión: Votará a favor

El Gobierno ya tiene los 26 votos necesarios -cifra correspondiente a la mayoría de parlamentarios en ejercicio- para aprobar tres normas del proyecto. Sin embargo, éste, en su totalidad, debe aprobarse con la mayoría de los presentes.

En este escenario, el senador por la región de Magallanes Alejandro Kusanovic cambió de opinión y confirmó que votará a favor de la idea de legislar, tras haber dicho lo contrario por haberse sentido maltratado por el Ejecutivo.

En la misma línea, el senador por Aysén Miguel Ángel Calisto afirmó que, aún cuando Hacienda no se ha comprometido a abordar sus observaciones, las conversaciones con él avanzan.

"(Tengo) preocupaciones que tienen que ver con el Fondo Común Municipal. Vamos con algunas indicaciones relacionadas a aumentar la recaudación vía impuesto de las concesiones acuícolas", señaló.

"También es fundamental que el beneficio relacionado con la eliminación de las contribuciones no sea universal: no puede ser para todos. Por lo tanto, también creemos que ahí hay que apuntar en una indicación bien importante que esperamos que el ministro Quiroz tenga ese criterio", expresó Calisto.

"Por ende, hoy día las conversaciones están en un buen tono para poder concurrir positivamente a la idea de legislar si es que se pone en votación hoy día", aseguró el senador.

Oposición insiste en su postura

En tanto, desde la oposición insisten en su postura de que, para obtener sus votos a favor de la idea de legislar, el Ejecutivo debe aplicar cambios sustanciales a la megarreforma.

"Ceder en los flecos no tiene sentido. Aquí lo esencial es que hay una menor recaudación y esa menor recaudación va a significar recortes en programas sociales. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque está ocurriendo hoy día", dijo el senador PPD Ricardo Celis.

"Por eso tenemos el ánimo de dialogar y de conversar, a ver si hay alguna concesión, (pero) el Gobierno no ha hecho ninguna modificación sustantiva ni nada. Y por lo tanto, lo único que ha demostrado, al igual como lo hizo con la revisión de las mochilas (del proyecto 'Escuelas Protegidas'), es una sordera, y esa sordera tiene efectos", advirtió.

"El Gobierno genera una desconfianza con el espíritu democrático de nuestro país", remató el parlamentario opositor.