Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.5°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Personajes

"Un wow moment": Así fue el encuentro entre Ibai Llanos y Power Peralta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El streamer español compartió un divertido momento con los hermanos.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El streamer Ibai Llanos cumplió su palabra y se encuentra en Chile, visita que ha causado revuelo entre sus seguidores. 

Además de poner a prueba el acento chileno -no entendiendo lo que le decían-, el español se reunió con los Power Peralta. 

"Este es un 'wow moment' de los Power", dijo uno de los gemelos en los registros compartidos en Instagram, haciendo alusión a una frase que el dúo suele utilizar en "Fiebre de Baile", programa donde son parte del jurado. 

Por su parte, el influencer dijo: "Aquí estamos con los Power, Chile, yo soy Power también". 

"Hermano, tú eres el Wow moment en este momento en Chile (...) Es un 'wow moment' siempre", dijeron apuntando a la cámara. 

De momento, se desconocen detalles sobre las actividades de Llanos en territorio nacional, por lo que habrá que estar atentos a sus redes sociales. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada