"Un wow moment": Así fue el encuentro entre Ibai Llanos y Power Peralta

El streamer Ibai Llanos cumplió su palabra y se encuentra en Chile, visita que ha causado revuelo entre sus seguidores.

Además de poner a prueba el acento chileno -no entendiendo lo que le decían-, el español se reunió con los Power Peralta.

"Este es un 'wow moment' de los Power", dijo uno de los gemelos en los registros compartidos en Instagram, haciendo alusión a una frase que el dúo suele utilizar en "Fiebre de Baile", programa donde son parte del jurado.

Por su parte, el influencer dijo: "Aquí estamos con los Power, Chile, yo soy Power también".

"Hermano, tú eres el Wow moment en este momento en Chile (...) Es un 'wow moment' siempre", dijeron apuntando a la cámara.

De momento, se desconocen detalles sobre las actividades de Llanos en territorio nacional, por lo que habrá que estar atentos a sus redes sociales.