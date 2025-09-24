¡Una niña!: Rihanna y A$AP Rocky se convierten en padres por tercera vez

Este miércoles, la cantante Rihanna hizo público el nacimiento de su tercer bebé, una niña, junto a A$AP Rocky.

A través de su cuenta de Instagram, la voz de "Love In The Brain" confirmó la llegada de Rocki Irish Mayers, nacida el pasado 13 de septiembre.

En las postales, que se llenaron de mensajes de cariño y felicitaciones, la artista posó junto a la recién nacida, que aparece completamente vestida de rosa.

Cabe recordar que la barbadense y el rapero mantienen una relación hace cinco años, recibiendo a dos niños, RZA Athelaston, en mayo de 2022, y Riot Rose, en agosto de 2023.

En tanto, la nueve veces ganadora del Grammy anunció su tercer embarazo durante Met Gala, el 5 de mayo de este año.