"Una pena": Cristián de la Fuente reacciona a la filtración de su divorcio con Angélica Castro

El actor Cristián de la Fuente reaccionó a la filtración de la demanda de divorcio culposo presentada por Angélica Castro, su exesposa.

Hace unos días, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló detalles sobre la drástica decisión de la animadora, señalando que inició acciones legales ya que "no estaban llegando a un acuerdo con los temas sobre todo materiales de la separación".

Por otro lado, Sergio Rojas reveló un testimonio que vinculaba sentimentalmente a Castro con el cantante Ricardo Arjona, sumando más ruido mediático al complejo quiebre de la pareja.

El desahogo de Cristián de la Fuente

En conversación con la prensa mexicana, el intérprete rompió el silencio para desahogarse sobre el manejo de la noticia.

"Todo proceso legal tiene un tiempo y es una pena que hayan periodistas que filtren parte de la noticia porque parte de la noticia es parte de la verdad y por eso un proceso es un proceso", declaró.

Asimismo, de la Fuente indicó que "hasta que el proceso no termine" prefiere "no decir nada" porque "toda negociación lleva un tiempo".

"Cuando esa negociación llegue a puerto se los voy a comunicar y se los voy a contar", sentenció.