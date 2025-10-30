"Uno no elige a la familia": José Antonio Neme se desmarcó de su padre tras altercado con Mayne-Nicholls

El periodista José Antonio Neme salió a comentar el altercado que protagonizó su padre, el exconcejal Antonio Neme Fajuri, con el candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls en el Country Club de La Reina.

De acuerdo a diversos reportes, Neme Fajuri y el expresidente de la ANFP discutieron de manera acalorada e incluso existen acusaciones de agresión. "Me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía", acusó Mayne-Nicholls, mientras que Neme reconoció "que lo insulté".

El origen de la disputa data de 1998, cuando Harold Mayne-Nicholls denunció a Neme Fajuri por revender entradas durante el Mundial de Francia.

¿Qué dijo José Antonio Neme?

Luego de que se hiciera pública la polémica, el programa "Que te lo digo" contactó a José Antonio Neme, hijo de uno de los involucrados.

Al respecto, Neme fue enfático en señalar que "la familia uno no la elige, sino que uno la administra, la soporta, la acepta, y eso vale para todo".

"Yo no sé cómo fueron las cosas, he estado trabajando todo el día y con mi papá hablo muy poco. Si fue como dices que fue, me parece triste, lamentable, vergonzoso. Creo que las cosas no se resuelven así, menos después de tanto tiempo. Al menos no es mi manera", agregó a través de un mensaje de voz enviado al programa.

Finalmente el rostro de Mega aclaró que "a los papás uno no los escoge, le toca, como uno también le toca a los padres. Y además, las responsabilidades morales y, por cierto, las procesales o judiciales, son personales".