Vesta Lugg respondió a las críticas a su canción: "Nunca he sido cool"

La influencer Vesta Lugg salió al paso de las críticas a su nueva canción "Metro 90", que ha sido vapuleada por el público y ha sido objeto de múltiples burlas.

Tras llenarse de comentarios negativos por este lanzamiento, la artista reaccionó desde México mediante un video en su cuenta de TikTok para reconocer que ha leído las reacciones sobre su tema y "la narrativa", asegurando que "nunca he sido cool".

"Ni en el colegio era cool, nunca fui el amor platónico de nadie", dijo la ex "BKN", asegurando que "era la niña que estaba en la tele, cuando chica era la rarita en un colegio muy tradicional. Al salir del colegio siempre he sido esta persona".

Lugg recordó que empezó con sus videos en YouTube a los 18 años y sus compañeros del colegio hicieron un grupo para burlarse de uno de esos registros, pese a lo cual decidió abrazar ese lado extravagante de su personalidad. "Recordemos que yo soy la hueona que se puso un vestido de tartaletas para un Festival de Viña", afirmó.

Por ello, defendió su última apuesta en su carrera musical perteneciente a su disco "Gerenta del Amor", que suma alrededor 65 mil reproducciones y cuenta con el respaldo de una disquera multinacional como Warner Music.

"Estas canciones no son canciones cool, muchas de ellas las hice riéndome de situaciones, hay un par de canciones muy románticas, canciones que escribí con el corazón más roto, con el corazón pensando que me iba a volver a enamorar. Es un disco alegre, es un disco para pasarla bien", señaló, enfatizando en que "este lado mío hace mucho tiempo que lo abrazo, este disco es un reflejo de eso".