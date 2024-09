Víctima de Sebastián Eyzaguirre reveló amenazantes mensajes que prueban acoso

El pasado junio, Sebastián Eyzaguirre fue condenado a 300 días de presidio menor por maltrato habitual a su expareja, quedando con supervisión de Gendarmería durante un año.

A meses de recibir la setencia, que determinó además la prohibición absoluta de acercarse a la víctima, Lorena Vargas decidió exponer los amenazantes mensajes que recibió tras abandonar el departamento donde convivía con el ex "CQC".

"Ya que te diste el lujo de bloquearme, decirte que quiero un mail por escrito mañana mismo, reconociendo la deuda que tienes conmigo con fecha de hoy y con fecha máxima de pago al 30 de junio (agradece que soy generoso). Si mañana no tengo ese email de reconocimiento y no te comportas a la altura en los plazos y el pendiente, me vas a conocer. Así que no me hagas ir más allá. No creo que te convenga. Y te lo digo muy en serio. Ojalá te quede claro", se lee en uno de los correos revelado por la mujer a CHV Noticias.

Asimismo, el "Cuchillo" insistió a través de audios: "Contéstame el mail, si no querís verme caliente en serio y ver hasta dónde puedo llegar contigo. Es lo único que te digo, porque tenemos un temita pendiente".

"Ahí seguía con los correos, uno tras otro, uno peor que otro", explicó Vargas al citado medio.

El hecho que cambió todo

Sin embargo, tras idas y venidas, en octubre del 2020, "sucedió algo muy grave relacionado con alguien cercano a mí, pero no he querido denunciarlo", afirmó la víctima.

En este contexto, Eyzaguirre respondió: "Esto es lo más fuerte que me ha pasado en mi vida. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo así? (...) Te espero donde quieras, en un tribunal o donde quieras, hija de p... Esto no te lo voy a aguantar".

"Fue terrible. Después de eso, comenzó a enviar correos y me encontró en un supermercado. Luego, se metió en mi edificio", declaró Lorena.