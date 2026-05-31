¡Vivan los novios! Dua Lipa se casó con el actor Callum Turner

La cantante Dua Lipa se casó este domingo con el actor Callum Turner en una íntima ceremonia en Londres junto a sus familias y amistades más cercanas.

Tras confirmar su compromiso en junio de 2025 y luego de dos años de relación, la pareja dio el "sí" en el histórico Old Marylebone Town Hall, el mismo lugar donde se celebraron grandes bodas de famosos como Paul McCartney, Ringo Starr y Liam Gallagher.

Un pequeño grupo de amigos y familiares los esperó a la salida del emblemático edificio londinense para lanzar confeti tras intercambiar votos antes de que la pareja se subiera a un taxi negro, con registros de las nupcias siendo difundidos por los medios británicos The Sun y Daily Mail.

Siendo marido y mujer ante la ley, la cantante y el actor ahora se preparan para la celebración del matrimonio con una gigantesca fiesta que se extenderá por tres días en Palermo, la capital de Sicilia.