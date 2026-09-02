Voz de "Piccolo" probó el terremoto: "No sabe fuerte, pero dicen que pega como patada de mula"

El mismísimo "Señor Piccolo" dio por inaugurada la temporada de terremotos en Chile, con el reconocido actor de doblaje mexicano Carlos Segundo probando el tradicional brebaje nacional y entregando sus impresiones.

"No sabe fuerte, pero dicen que sí es, que pega como patada de mula", aseguró el actor que da su voz al personaje de "Piccolo" en el doblaje de la franquicia "Dragon Ball" durante su reciente paso por tierras chilenas.

Fue Lorena Miki, conocida influencer chilena, quien publicó el viralizado registro en el marco del evento OniCon 2026, realizado el pasado fin de semana en Puerto Montt, donde también compartió con Juan Andrés Salfate.

En el segundo sorbo de su terremoto, el actor de doblaje reconoció que "ahora sí ya supo fuerte".

Consultado por Miki respecto a si da su aprobación al típico trago nacional, respondió que "está aprobado, está muy sabroso… pero yo no bebo alcoholes".

"Me dio calor con esta cosa", comentó al cierre, sacando risas entre los presentes.