Waleska Marambio volvió a Limache para preparar a las reinas de la Fiesta del Tomate 2026

La actriz Daniela Lhorente revivió a Waleska Marambio, icónico personaje de "El Circo de las Montini", para promocionar la Fiesta del Tomate Limachino 2026.

A través de Instagram, la intérprete apareció caracterizada como la joven trapecista y exalumna del liceo de Limache dentro de un vehículo: "La legal que a mí me dijeron que yo tenía que ser la coach de las candidatas a reina de la Fiesta del Tomate Limachino", expresó.

"Lo que pasa es que yo lindura soy una mujer de mucha experiencia, tengo mucho glamour, mucha belleza y la legal que para mí esto es súper importante porque es un escalón en mi carrera y yo quería compartir todo lo que he aprendido a lo largo del circo", agregó, recordando s célebre frase: "Yo no soy ná cualquier cosa, tengo el cuarto medio rendío en el Liceo de Limache".

Posteriormente, la artista apareció enseñando a las candidatas a reina a modelar y bailar, asegurando ver "cualquier talento, aunque yo creo que nunca voy a dejar de ser la reina primera, así como la abuelita del Circo de las Montini, aquí yo soy la primera, esa es la legal".

Además, Lhorente fue coronada como "Reina Honorífica de la Fiesta del Tomate" y posó en el frontis del Liceo de Limache junto a un ramo de "gladiolos precioso", haciendo referencia al personaje de la recordada teleserie, emitida por TVN en 2002.

Por último, la actriz invitó a sus seguidores al evento -que cumplirá un rol solidario al apoyar a los afectados por los incendios en la zona sur-, a realizarse el sábado 24 de enero a partir del mediodía en el estadio municipal Ángel Navarrete Candia de dicha comuna.