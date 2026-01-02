Will Smith es demandado por acoso sexual y despido injustificado durante su gira

El actor y músico Will Smith fue demandado ante la Corte Superior de California por acoso sexual y despido injustificado por el violinista Brian King Joseph, quien formaba parte de su gira internacional "Based on a True Story".

Joseph, finalista de la temporada 13 de "America's Got Talent", sostiene que fue despedido tras denunciar un grave incidente ocurrido durante el tour en marzo de 2025, cuando alguien ingresó sin autorización a su habitación de hotel en Las Vegas y dejó lo que describe como una amenaza sexual de violencia.

"Volveré... solo nosotros"

Según la demanda, consignada por Entertainment Weekly, en la habitación se encontraron diversos objetos que no pertenecían al violinista, además de una nota que decía: "Brian, volveré... solo nosotros", firmada con un corazón y el nombre Stone F..

El documento judicial sostiene que la intrusión pudo haberse facilitado luego de que la producción extraviara una bolsa de Joseph que contenía su llave del hotel.

La querella también afirma que, antes del episodio, Smith "estaba preparando y condicionando deliberadamente al señor Joseph para una posterior explotación sexual", tras incorporarlo a la gira que acompañaba su quinto álbum de estudio.

Entre los antecedentes citados figura una frase atribuida al artista durante una reunión privada: "Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más."

Tras reportar lo ocurrido al hotel, a una línea policial no urgente y al equipo de producción, Joseph asegura que fue reprendido y luego removido de la gira, en lo que califica como una represalia.

La demanda señala que "las circunstancias de la intrusión en el hotel apuntan a un patrón de conducta depredadora más que a un hecho aislado", y afirma que el músico sufrió grave afectación emocional, pérdidas económicas, daño reputacional y problemas de salud mental, incluido trastorno de estrés postraumático (TEPT).