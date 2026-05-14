Yamila Reyna tras formalización de Américo: "Quiero que esto termine lo antes posible"

La actriz Yamila Reyna rompió el silencio luego de que Américo, su expareja, fuera formalizado por violencia intrafamiliar en su contra.

Este martes, el músico acudió a tribunales a raíz de la denuncia de la comediante, donde se logró establecer que la también animadora había sufrido "violencia verbal de alto calibre, violencia física frente a otras personas y daños materiales".

En consecuencia, el intérprete de "Que levante la mano" quedó sujeto a las medidas cauterales de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, además de arraigo nacional en lo que dure la investigación.

Yamila Reyna rompe el silencio

En conversación con el programa "Plan Perfecto", Reyna se sinceró sobre cómo ha enfrentado este proceso judicial.

"Es un proceso de duelo como cualquier término de relación. Estoy más tranquila", comentó, señalando que se ha apoyado en "mis amigas, mi familia y mi perro".

Asimismo, añadió que ha estado "rearmándome como lo he hecho siempre desde la resiliencia de una mujer que, como todas, nos volvemos a parar. Así somos, ¿no? Lo aprendí de mi mamá".

Consultada sobre su decisión de denunciar al artista, la trasandina confesó que fue "lo más difícil" y que, pese a guardar sentimientos por este porque "el amor se va progresivamente, no se va de la noche a la mañana", prefirió "elegirme a mí y quererme más a mí".

Finalmente, Yamila señaló que "todo lo que está pasando en el proceso judicial son decisiones de mis abogados. Yo no soy abogada, es la primera vez en mi vida que me encuentro en una causa así, por ende, ellos son los que creen y deciden lo que es mejor para mí".

"Confío en el equipo que tengo (...) Solo quiero poder terminar con esto lo antes posible para poder cerrar este capítulo de una vez y avanzar. Esto es lo único que falta", sentenció.