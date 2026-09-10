Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago11.5°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Zona Latina aclara situación laboral de Adriana Barrientos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Durante esta jornada se había reportado la desvinculación de la comunicadora.

Zona Latina aclara situación laboral de Adriana Barrientos
 Captura "Zona de Estrellas"
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El canal Zona Latina emitió un comunicado en el que aclaró la situación contractual de Adriana Barrientos luego de que este jueves se reportara en la prensa su desvinculación del medio.

Sin embargo, la señal privada desmintó esa información y señaló que "la fecha, la señora Adriana Barrientos mantiene vigente su vínculo contractual con esta empresa, no habiéndose cursado desvinculación, despido ni término de contrato alguno en relación con su participación en Zona Latina".

Además indicaron que su ausencia en el canal durante esta jornada se debía a "a un permiso administrativo del cual está haciendo uso la comunicadora".

"Extendemos esta comunicación con el propósito de entregar certeza formal y evitar interpretaciones equívocas respecto al estatus jurídico y operativo de la relación entre las partes", concluyeron.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada