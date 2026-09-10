Zona Latina aclara situación laboral de Adriana Barrientos

El canal Zona Latina emitió un comunicado en el que aclaró la situación contractual de Adriana Barrientos luego de que este jueves se reportara en la prensa su desvinculación del medio.

Sin embargo, la señal privada desmintó esa información y señaló que "la fecha, la señora Adriana Barrientos mantiene vigente su vínculo contractual con esta empresa, no habiéndose cursado desvinculación, despido ni término de contrato alguno en relación con su participación en Zona Latina".

Además indicaron que su ausencia en el canal durante esta jornada se debía a "a un permiso administrativo del cual está haciendo uso la comunicadora".

"Extendemos esta comunicación con el propósito de entregar certeza formal y evitar interpretaciones equívocas respecto al estatus jurídico y operativo de la relación entre las partes", concluyeron.