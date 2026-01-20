Anuncian libro en homenaje al periodista Gonzalo Barrera

El periodista y locutor radial Gonzalo Barrera, fallecido en 2023, será homenajeado con el lanzamiento deu nuevo libro a su memoria.

Se trata de "Cartas para Gonzalo", una obra de la escritora Tania González que recopila más de "veinte cartas escritas por familiares, amistades, colegas del mundo de la radio y la televisión, y auditores", dedicadas al comunicador.

"El libro construye un retrato íntimo y honesto de un hombre que dejó una huella profunda en la radio chilena y en las personas que compartieron con él", asegura la autora del libro.

"Cartas para Gonzalo" será presentado el jueves 19 de febrero en el Café Literario del Parque Bustamante.