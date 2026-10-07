Aaron Pierre y Kyle Chandler tras el final de "Lanterns": "Ojalá la gente vuelva a verla"

La primera temporada de "Lanterns" ("Linternas") ha terminado con gran éxito en HBO y el streaming HBO Max, con sus protagonistas Aaron Pierre y Kyler Chandler deseando que los espectadores vuelvan a verla, no solo pensando en una posible renovación, sino para redescubrir la serie con otra mirada.

Cooperativa estuvo con los actores en la conferencia de prensa global tras el final de la serie, que dio un emotivo cierre a la historia de "John Stewart" (Pierre) y "Hal Jordan" (Chandler), dejando el camino listo para que una nueva luz se encienda en el Universo DC (DCU), aunque bajo sus propias reglas.

"Me hace mucha ilusión que la gente quiera volver a verla, ya que eso es algo que descubrimos nosotros mismos. Cuando llegamos al final, pensamos: 'Ojalá la gente vuelva a verla'. Y espero que descubran cosas que antes habían pasado por alto, porque ahora cuentan con todo el contexto", aseguró Pierre en la conversación.

Al intérprete de "John Stewart" lo que más le interesa es que la audiencia perciba lo mucho que su personaje debe aprender y, más importante, cuál es su verdadero poder: "El superpoder de 'John', desde mi punto de vista, no es no tener miedo. Es la capacidad de reconocer el miedo y superarlo. Y lo que espero que la gente capte es que, en los episodios 1 al 4, él acepta de forma discreta, casi estoica, el hecho —quizá no se lo diga a 'Hal'—, pero piensa algo así como: 'Sí, todavía no estoy preparado para el trabajo'. Pero acepta la situación con total determinación. Nunca se echa atrás. No lo hace por arrogancia ni por engañarse a sí mismo. Lo acepta y busca activamente la manera de convertirse en todo lo que sabe que puede llegar a ser, convertirse en ese alumno que aprende y no escudarse en excusas cuando no sabe algo".

"Explorar su humanidad, explorar sus defectos, explorar sus limitaciones, explorar los instantes en los que está aprendiendo. Eso es lo que más me entusiasma. Eso es lo que me da energía. Y creo que eso es también lo que hace que el público se identifique con él", destacó el actor.

"El superpoder de 'John' no es no tener miedo. Es la capacidad de reconocer el miedo y superarlo", destacó Pierre. (Foto: HBO Max)

"No he oído nada malo sobre la serie, no sé qué se dice por ahí"

Un aspecto que marcó la emisión de la serie durante sus ocho episodios fue el cuestionamiento recibido por parte de un sector de los fanáticos, que criticaron la forma en la que la serie abordó la mitología de "Linterna Verde", pese a que se trataba de una historia más terrenal, con foco en las actuaciones y no en los efectos digitales.

Eso sí, para los actores aquello no generó ruido alguno, pues han tomado la decisión de mantenerse alejado de las redes sociales, confiando absolutamente en el equipo creativo encabezado por Damon Lindelof, Chris Mundy y Tom King.

"Voy a ser sincero un momento. Me llegan cosas… No tengo redes sociales. Literalmente nada, no las uso. Sin embargo, el otro día me llegó un video de Aaron y yo cantando juntos, y no sé cómo lo han hecho, pero es divertidísimo", reconoció Chandler.

Aunque resta importancia a la divisiva reacción, lo que más valora el intérprete de "Hal Jordan" es "ver cómo el público acepta a estos personajes y los valora de diferentes maneras, sobre todo en las redes sociales. No he oído nada malo sobre la serie en absoluto. No sé qué se dice por ahí".

"Seguro que hay un 50 por ciento a favor y un 50 por en contra, pero ha sido una experiencia muy gratificante y todo lo que he oído ha sido positivo. Puedo ver la serie y sé de qué va y sé lo que han hecho. Y, como ha dicho Aaron antes, estoy muy, muy orgulloso y agradecido de haber formado parte de ella y gracias por brindarme la oportunidad de dar rienda suelta a mi sentido del humor", celebró Chandler.

"Seguro que hay un 50 por ciento a favor y un 50 por en contra, pero ha sido una experiencia muy gratificante", dijo Chandler sobre las diversas reacciones. (Foto: HBO Max)

"Una invitación a una conversación"

Mientras que Pierre destacó la forma en la que la serie abordó temas como el racismo, el privilegio racial y las dinámicas sociales, con los guionistas generando un diálogo crítico y necesario sin ser una imposición.

"Por un lado, permite que las personas que han vivido esa experiencia se sientan reconocidas, escuchadas, comprendidas y respetadas. Y, por otro, a quienes no la han vivido, les ofrece una serie de magníficos puntos de partida para poder empatizar con ella y comprenderla un poco mejor. Y creo que eso les ocurre a ambos personajes a lo largo de la temporada, ¿sabes? Creo que les ocurre a ambos personajes, y creo que eso es lo que hace tan especiales a los guionistas que se unieron para crear esto. Lo hicieron de tal manera que no daba la sensación de que se estuvieran imponiendo a nadie. Se percibía como una invitación a una conversación", valoró.

Algo que no abordaron en la conversación fue la posibilidad de una segunda temporada de la serie, con varias líneas argumentales que quedaron abiertas y que permitirían reunir a ambos personajes.

No obstante, Chandler recordará para siempre aquella última escena junto a Pierre: "Me encantó el momento justo al final de la serie, cuando le engaño para que ('John') diga 'te amo'. Me pareció sencillamente genial que escribieran eso para mí".

A la espera de confirmarse una segunda temporada, Pierre volverá como "John Stewart" en la nueva película de "Superman", que se titulará "Man of Tomorrow", a estrenarse en julio de 2027.