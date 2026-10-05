¿Habrá temporada 2 de "Lanterns"? Esto se sabe de la exitosa serie de HBO

La serie inspirada en la mitología de "Linterna Verde" de DC Comics, "Linternas" ("Lanterns"), finalizó su exitosa primera temporada este domingo en HBO y el streaming HBO Max, dando un emotivo cierre a la historia protagonizada por Aaron Pierre ("John Stewart") y Kyle Chandler ("Hal Jordan").

Pese a los sólidos números de audiencia, aún no se ha dado luz verde a una segunda temporada por parte de HBO.

Esta incertidumbre coincide con el proceso de fusión entre Warner Bros. Discovery -conglomerado al que pertenece DC Studios y HBO- y Paramount, creando un nuevo gigante del entretenimiento llamado Skydance.

Pese a no existir novedades, sí se oficializó que James Gunn y Peter Safran seguirán presidiendo DC Studios en esta nueva era, continuando con su visión del Universo DC (DCU) donde se desarrolla "Linternas".

Por su parte, el cocreador de la serie, Damon Lindelof ("Watchmen"), aseguró al medio especializado Collider que algunos de los guionistas ya están trabajando en ideas para una segunda temporada, aunque él no será parte de ese equipo al decidir no regresar.

A la espera de confirmar una segunda temporada, Pierre volverá como "John Stewart" en la nueva película de "Superman", que se titulará "Man of Tomorrow", a estrenarse en julio de 2027.