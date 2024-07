Actor de "House of the Dragon" anticipa el final de la segunda temporada

Sólo restan tres episodios para descubrir el desenlace de la segunda temporada de "House of the Dragon", la popular serie de Max inspirada en las creaciones de George R.R. Martin.

En los últimos episodios la producción ha visto cómo las dos facciones de la familia Targaryen dan los primeros pasos de la inminente "Danza de los dragones", el conflicto bélico narrado en la novela "Fire and Blood".

A diferencia de este libro, el cual está narrado a modo de una enciclopedia de historia, la serie ha introducido diversos cambios en los sucesos para enriquecer la narrativa. Uno de ellos es el protagonismo de "Ser Gwayne Hightower" (Freddie Fox), un personaje que en la novela tiene una importancia menor, pero que en la serie se ha podido desarrollar más.

"En la serie encuentras personajes más humanizados con más capas y rasgos desarrollados a diferencia del libro. Ciertamente eso le pasa a Gwayne, que en los libros no tiene mucha importancia, pero en la serie creo que lo hemos enriquecido y definido", señaló a Cooperativa Freddie Fox, el actor británico detrás del personaje.

Una de sus escenas más comentadas ocurrió en el episodio "The Red Dragon and the Gold", donde acompañó a "Ser Criston Cole" en la fatal batalla de "Rook's Rest". Pese a la aparición de los dragones, "Ser Gwayne Hightower" sobrevivió. "Sobre el futuro puedo decir que mi personaje seguirá creciendo mientras él y Criston Cole enfrentan preguntas existenciales como la vida, la muerte, su lugar en el mundo y el rol que juegan en todo esto", adelantó el intérprete.

El fin de la segunda temporada

El último episodio de la segunda temporada de "House of the Dragon" se emitirá el próximo 4 de agosto en Max. Lejos de entregar detalles sobre el final, y a riesgo de que "HBO me corte la cabeza", Fox anticipó algunos elementos del cierre de este ciclo.

"Ciertamente al final de esta temporada podrás empezar a sentir que hay un lado -entre los Negros y los Verdes- que va en ascenso", indicó, aunque enfatizó en que "sabemos que en esta serie, en Game of Thrones y en la política en general, las cosas se pueden dar vuelta en un segundo".

"Puede que se sienta como ciera ventaja, pero sabemos que cualquier cosa puede pasar en la próxima temporada", concluyó Freddie Fox.