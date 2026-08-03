Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.8°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Streaming | Anime

"Digimon" anunció un nuevo anime para 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La franquicia sigue renovándose para mantenerse vigente por más 25 años.

 Toei Animation

Cada 1 de agosto se conmemora el día en que los Niños Elegidos originales viajaron por primera vez al Mundo Digital.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Con personajes clásicos o completamente originales, reinventándose o retomando historias, la franquicia de "Digimon" sigue entregando historias para mantenerse vigente por más 25 años, confirmando un nuevo proyecto de anime para el 2027.

El anuncio fue entregado en el primer día de agosto, donde se conmemora el "Odaiba Memorial Day", pues el 1 de agosto de 1999 es la fecha en la que los Niños Elegidos originales viajaron por primera vez al Mundo Digital, el Digimundo, iniciando la aventura que los llevó a conocer a sus queridos compañeros "Digimon".

La franquicia ocupó aquella celebración para anunciar un nuevo anime que se estrenará durante el 2027, sin entregar mayores detalles sobre su historia.

Actualmente sigue en emisión su serie "Digimon Beatbreak", producida por Toei Animation, la cual entró en su arco final y se emite en el streaming Crunchyroll, con una trama ambientada en un mundo impulsado por la energía emocional humana, que alimenta a los dispositivos de inteligencia artificial.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada