Director de "Dragon Ball" afirmó que la IA todavía no está muy afilada para la animación

El japonés Yoshihiro Ueda, director de animación de la etapa principal de "Dragon Ball", consideró que la inteligencia artificial "todavía no está muy afilada para todo tipo de animación", ya que no permite algunos estilos y no tiene "tanto nivel" para dar la "emoción" que requieren esas series.

Ueda, que por primera vez se presenta en España, repasó en la San Diego Comic-Con Málaga algunos hitos de sus cuarenta años de trayectoria, en la que también dirigió 'Dragon Ball Z,Dragon Ball GT,Dr. Slump' y más de un centenar de capítulos de 'One Piece'.

El director aseguró que la IA en animación se utiliza para dos cosas: para dar movimiento a los dibujos y para el sonido. En el primer caso, aunque algunos dibujos "se mueven muy bien y de manera uniforme", todavía no permite desarrollar determinados estilos del anime.

En la voz, "no tiene tanto nivel como para actuar" con "pasión y sentimiento", por lo que cree que a la hora de animar guiones "todavía hay trabajo para los actores de voz".

"Hoy en día los animadores tienen un pago más justo"

Sobre la franquicia "Dragon Ball" y la dirección que ha ido tomando, opinó que muchas cosas se han hecho "adaptándose a las generaciones actuales" y consideró que si su creador, Akira Toriyama, estuviera vivo, "diría algunas cosas".

En cuanto a la industria de la animación, señaló que "hoy en día los animadores tienen un pago más justo" que en su época y también se ha cambiado el estilo de trabajo: "Ahora existen las vacaciones".

Explicó que en la actualidad en la animación está muy valorado que sea rápida, pero en la época de "Dragon Ball" no era así, por lo que él ponía mucho énfasis en que fuese algo que se pudiera "seguir con los ojos".

En los personajes femeninos evidenció que el énfasis se ponía en el peinado, en que se le viera el cuello de una manera "atractiva" y en que se vieran las manos.

Entre sus episodios favoritos, la aparición de "Trunks" y cuando "Gokú" tomó clases de conducir.

Ueda, que confesó que nunca habría imaginado toda la influencia que han tenido sus obras y el cariño que se le da en el extranjero, expuso las similitudes que existen entre "Dragon Ball" y "One Piece", que en su opinión son el largo tiempo de éxito, los personajes "muy complejos y completos" y que no hay alguno "que todos odien".