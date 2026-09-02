El remake de "Dragon Ball Super" confirmó estreno mostrando su mejorada animación

El remake de "Dragon Ball Super" confirmó su estreno para el próximo 11 de octubre, revelando un nuevo tráiler que tantea la esperada remasterización de las primeras sagas del anime.

Toei Animation continúa expandiendo la legendaria saga tras la muerte del querido mangaka Akira Toriyama, comenzando con este proyecto titulado "Dragon Ball Super: Beerus".

El adelanto presentó la versión mejorada de la batalla entre "Gokú" y el Dios de la Destrucción, la cual ya vimos en la película "La Batalla de los Dioses" de 2013 y en el primer arco argumental del anime emitido entre 2015 y 2018.



Esta restauración también abarcará el regreso de "Freezer", lo cual se pudo ver en el segundo arco del anime y en la película "Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer", de 2015. Ambos tramos enfrentaron duras críticas por la calidad de la animación.

Además, el tráiler deja escuchar el tema de apertura titulado "ONOGAMI", de MEGATERA・ZERO, y la canción de cierre, "Kan Peki No Peki", interpretada por VK Blanka.

En paralelo, Toei Animation trabaja en una secuela de "Super" que se conocerá como "Dragon Ball Super: The Galactic Patrol", presentando los eventos que se desarrollan tras el Torneo de la Fuerza entre universos.

Acá veremos a nuestros héroes, "Gokú y "Vegeta", viéndose obligados a trabajar junto a la Patrulla Galáctica, protectores de la paz en la galaxia, para detener a un peligroso criminal conocido como "Moro", un poderoso hechicero que amenazó con erradicar todas las formas de vida de la galaxia.

Por ahora, esta secuela no tiene fecha de estreno.