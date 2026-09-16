El retorno de "Las Guerreras Mágicas" fijó estreno: ¿Dónde se podrá ver?

La leyenda de las tres niñas que luchan para salvar al reino de Céfiro renace en el nuevo anime de "Magic Knight Rayearth", mejor conocida en este lado del mundo como "Las Guerreras Mágicas", confirmando su estreno para el próximo 7 de octubre en el streaming Crunchyroll.

Creada por CLAMP, nuevamente seguiremos las aventuras de las jóvenes "Hikaru Shidou" ("Lucy"), "Umi Ryuuzaki" ("Marina") y "Fuu Hououji" ("Anais") en esta popular combinación de los géneros shojo y mecha.

La nueva serie contará con animación del estudio E&H production bajo la dirección de Yui Miura ("Ninja Kamui") y con Shigeru Murakoshi ("Zombie Land Saga") en los guiones. Mientras que Satomi Watabe ("Escha Chron") está a cargo del diseño de los personajes, además de tener a Yuki Kajiura, Takumi Ozawa y Shiho Terada en la música.

La historia original, tanto del manga de CLAMP como del anime original producido por Tokyo Movie Shinsha (hoy TMS Entertainment), nos presenta a tres adolescentes, quienes son convocadas a Céfiro para cumplir una leyenda que cambiaría el destino de aquel mundo. Su misión será salvar a la "Princesa Esmeralda", el Pilar de Céfiro, quien fue capturada por su sumo sacerdote "Zagato".

Las tres jóvenes deben convertirse en las legendarias Guerreras Mágicas y despertar a los Genios. Con la ayuda de sus poderes mágicos, lograrán vencer al enemigo, en una batalla donde nada será lo que parece.