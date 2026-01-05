Anuncian emotivo documental sobre la última temporada de "Stranger Things"

Netflix anunció el estreno de un emotivo documental sobre el rodaje de la quinta y última temporada de "Stranger Things".

El pasado 31 de diciembre la serie cerró su historia a 9 años de su estreno original con un contundente episodio de más de dos horas que puso fin a la historia de "Eleven" y compañía.

Junto al anuncio se liberó el trailer de este documental, el cual muestra imágenes de las emocionantes de las lecturas de guión y de las despedidas del equipo de producción y los actores.

El estreno de este documental está fijado para el próximo 12 de enero.