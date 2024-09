Aubrey Plaza habló de su rol en la serie de Marvel "Agatha All Along"

Este 18 de septiembre llegará a Disney+ la nueva serie de Marvel "Agatha All Along", la cual fue concebida como un spin off de "WandaVision" de 2021.

La obra estará centrada en Agatha Harkness, el personaje que Kathryn Hahn encarnó en la mencionada producción, y que volverá con una nueva historia que dará contexto a sus poderes.

Además de Hahn, el elenco de la serie es encabezado por la actriz Aubrey Plaza ("Parks and Recreation", "The White Lotus"), quien interpretará a la bruja "Rio Vidal", un personaje que le ha significado todo un desafío.

"Sin dar muchos spoilers, diría que mi personaje es muy poderoso y misterioso. Tiene una capacidad de cambiar formas, así que no realmente no sabes qué versión vas a ver. Me emocionó mucho el desafío de meterme en algo así, en un personaje que se maneja con sus propias reglas", señaló sobre su trabajo.

Además Plaza destacó que en la interna de la serie "todo el elenco ha sido muy generoso, tienen un alma muy buena. Es raro tener un elenco con el corazón dispuesto. Tienes que apreciar cuando esto pasa, porque no es algo tan común".

Los primeros dos episodios de "Agatha All Along" se estrenarán este 18 de septiembre. El resto de sus 9 capítulos debutarán cada miércoles en Disney+ hasta el 30 de octubre.