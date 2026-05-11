¡Bella Ciao! Netflix anunció que el universo de "La Casa de Papel" continuará

El "Bella Ciao" sigue sonando con fuerza en Netflix, porque el gigante del streaming anunció que el universo de "La Casa de Papel" continuará con nuevos proyectos e historias.

La noticia llegó antes del estreno de la segunda temporada del spin-off "Berlín", que debuta este 15 de mayo, presentando un nuevo golpe maestro con eventos que se desarrollan antes del gran atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

"Desde el primer atraco por dinero hasta el robo con más arte del siglo, pasando por el asalto que puso en juego toneladas de oro del Banco de España, el universo de 'La casa de papel' no ha dejado de crecer, evolucionar y sorprender. Pero si algo ha quedado claro… es que la revolución nunca termina. El universo de 'La casa de papel' continúa en Netflix", señaló la plataforma en su anuncio.

Sin embargo, no se especificó de qué manera continuará el universo de la popular serie española, más allá del spin-off protagonizado por Pedro Alonso y que marcaría su despedida del personaje de "Berlín".

"La revolución no ha terminado: el siguiente paso ya está dado", aseguraron desde el streaming, desatando las teorías de los fanáticos y apuntando directamente al seguimiento del rastro del oro robado en la última temporada.