"Bridgerton" anuncia a la protagonista de la temporada 5

Este martes, la plataforma Netflix definió a las protagonistas de la temporada 5 de "Bridgerton".

El nuevo ciclo de la serie, la protagonista será Francesca (Hannah Dodd) y la historia estará basada en la novela "El Corazón de una Bridgerton" de Julia Quinn, sexto de la saga.

La trama se desarrollará tras la muerte de su esposo John -deceso que fue mostrado en la cuarta temporada-, mostrando a la joven enfrentando el duelo y su eventual regreso al mercado matrimonial, en medio de las presiones sociales de la época.

Sin embargo, su historia dará un giro con la llegada de Michaela Stirling (Masali Baduza), prima de su difunto marido, quien reaparece en su vida y despierta sentimientos inesperados.

La nueva entrega marcará además un hito en la serie, al centrarse por primera vez en una historia de amor queer dentro del este universo, apostando por una narrativa distinta a las temporadas anteriores.

La quinta temporada ya se encuentra en producción y, aunque aún no tiene fecha de estreno confirmada, contará con ocho episodios y promete mantener el drama romántico que ha convertido a la ficción en un fenómeno global.