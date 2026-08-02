"Bugonia" con Emma Stone llega al streaming

La celebrada película "Bugonia", protagonizada por Emma Stone, finalmente aterriza en una plataforma de streaming.

HBO Max confirmó que el largometraje dirigido por Yorgos Lanthimos se estrenará en su catálogo el próximo 14 de agosto.

Nominada a cuatro Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, la historia sigue a dos jóvenes, "Teddy" (Jesse Plemons) y "Don" (Aidan Delbis), quienes están obsesionados con las teorías conspirativas.

Ambos deciden secuestrar a la poderosa directora ejecutiva de un conglomerado farmacéutico, interpretada por Stone, convencidos de que ella es una alienígena empeñada en destruir el planeta Tierra.

Se trata de la cuarta colaboración cinematográfica entre la actriz y el cineasta griego, incluyendo "La Favorita" (2018), "Pobres Criaturas" (2023) y "Tipos De Gentileza" (2024).