Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago10.2°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Streaming

"Bugonia" con Emma Stone llega al streaming

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Es la cuarta colaboración cinematográfica entre la actriz y el director Yorgos Lanthimos.

 HBO Max

Stone fue nominada como mejor actriz por este rol.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La celebrada película "Bugonia", protagonizada por Emma Stone, finalmente aterriza en una plataforma de streaming.

HBO Max confirmó que el largometraje dirigido por Yorgos Lanthimos se estrenará en su catálogo el próximo 14 de agosto.

Nominada a cuatro Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, la historia sigue a dos jóvenes, "Teddy" (Jesse Plemons) y "Don" (Aidan Delbis), quienes están obsesionados con las teorías conspirativas.

Ambos deciden secuestrar a la poderosa directora ejecutiva de un conglomerado farmacéutico, interpretada por Stone, convencidos de que ella es una alienígena empeñada en destruir el planeta Tierra.

Se trata de la cuarta colaboración cinematográfica entre la actriz y el cineasta griego, incluyendo "La Favorita" (2018), "Pobres Criaturas" (2023) y "Tipos De Gentileza" (2024).

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada