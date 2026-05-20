Christian Bale y Jessie Buckley llegan al streaming con "¡La Novia!"

La directora y actriz Maggie Gyllenhaal aterriza en el streaming con su osada visión de "Frankenstein" de Mary Shelley, "¡La Novia!", protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale.

El largometraje, que dividió a las audiencias y a la crítica durante su paso por los cines, se estrenará este viernes 22 de mayo en el streaming HBO Max.

La historia, que también cuenta con Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal y Penélope Cruz en su elenco, presenta a un solitario "Frank" (Bale) que viaja al Chicago de los años '30 para pedirle a la innovadora científica "Dra. Euphronious" (Annette Bening) que le cree una compañera.

Juntos reviven a una joven asesinada y nace "La Novia" (Buckley), desencadenando un romance salvaje entre dos amantes fuera de la ley.

Ese mismo viernes 22 de mayo, la plataforma de HBO también estrenará la tercera y última película de "Downton Abbey".

"El gran final" tiene a la familia "Crawley" enfrentando una etapa decisiva cuando "Mary" queda en el centro de un escándalo público y el futuro de Downton se ve amenazado por nuevas dificultades financieras.