La lucha nunca para y eso bien lo sabe el equipo detrás de la serie de "Ciudad de Dios", secuela de la emblemática película brasileña de 2002 que expande la historia a dos décadas de los sucesos de la historia original, con gran parte de su elenco de regreso.

Tal fue el éxito que la serie, titulada "Ciudad de Dios: La lucha no para", está emitiendo actualmente su segunda temporada en la plataforma HBO Max, con Alexandre Rodrigues ("Buscapé") y Roberta Rodrigues ("Berenice"), junto al director Aly Muritiba, sentándose a conversar con Cooperativa sobre la producción brasileña y la importancia de seguir narrando y dando foco a las historias de quienes buscan documentar las realidades de quienes viven las favelas.

"Es importante porque estamos hablando de un lugar que hierve allí a diario. Es un lugar fundamental para la sociedad. Es un lugar donde se producen grandes transformaciones. Es el lugar donde la gente se reconoce a sí misma, donde está la gente", declaró Roberta, recalcando que "cuando contamos estas historias, hacemos que las personas que las reciben tengan una mejor conciencia, puedan pensar en aspectos que puedan cambiar ese espacio".

Para la actriz, cuyo personaje adquiere enorme relevancia al ser elegida concejala para que su comunidad realmente tenga una representación cercana a sus necesidades, "el arte tiene ese poder, tiene este poder de transformar. Tiene el poder de hacernos resignificar situaciones y momentos. Así que creo que aún más cuando está hecho y se cuente con mucha responsabilidad. Y aquí, en 'Ciudad de Dios', tenemos mucha responsabilidad social".

"La participación popular también es divertida y también entretenimiento"

La emisión de la segunda temporada también coincidió con el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva se impuso a Flávio Bolsonaro, candidato de la extrema derecha que huyó a EE.UU., vulnerando así una orden judicial que le impedía salir del país.

Para Aly Muritiba, aquellos resultados electorales "son un hermoso ejemplo de cuánto pueden ser transformadoras las narrativas comunitarias, las narrativas que vienen de la base, de la fábrica en las periferias".

Roberta Rodrigues ("Berenice"), el director Aly Muritiba y Alexandre Rodrigues ("Buscapé") en el encuentro virtual. (Foto: Cooperativa)

El cineasta, que asumió la dirección general de la serie sucediendo a Fernando Meirelles, director de la película original, para expandir la historia de "Ciudad de Dios", reflexionó que "la política brasileña, durante las dos últimas décadas, se ha desconectado de las bases sociales y, por tanto, la extrema derecha ha crecido en nuestro país".

"Ahora hemos conseguido revertir algo que todo el mundo decía que era irreversible", valoró Muritiba, destacando que "la gente mostró a la política que la participación popular también es divertida y también entretenimiento".

La serie, en palabras de su director, es justamente eso. "Nuestra serie trata mucho sobre cómo los actores sociales viven en comunidades, que viven en zonas periféricas y quieren ser actores políticos y actores de transformación, y muestran que todo esto también es divertidísimo".

"Muestra lo relevante que es la lucha social, pero también demuestra que todo esto es divertidísimo, porque nuestra serie es muy entretenida", señaló Muritiba.

"Tomar el mecanismo que se usó contra nosotros y luchar en nuestro nombre"

En tanto, Alexandre, cuyo personaje de "Buscapé" sigue documentando, mediante la fotografía, la realidad de su comunidad en un camino que nuevamente está marcado por la violencia, planteó que "hablar de 'Ciudad de Dios' es realmente hablar de lo social, realmente habla de las personas que están involucradas allí, habla de sueños, habla de amores y también habla de disgustos".

En la segunda temporada, "Buscapé" hace frente a una reciente tragedia. (Foto: HBO Max)

"Es realmente pulsante, es una historia que necesita seguir contándose y la contamos con mucho cariño y también con mucha dedicación, con mucho profesionalismo y todo lo que hacemos, siempre con más del 100 por ciento de entrega", expresó el actor.

Regresando al mundo de esta comunidad, símbolo de la fragmentación de la gigantesca Río de Janeiro, Alexandre siente que con la serie están luchando "desde dentro hacia afuera", siendo un espejo de la desigualdad social en Brasil.

"Tomar el mecanismo que se usó contra nosotros y luchar en nuestro nombre", cerró el intérprete, que continúa siendo nuestro punto de vista en la "Ciudad de Dios".

La segunda temporada de "Ciudad De Dios: La Lucha No Para" estrena nuevos episodios cada domingo en el streaming HBO Max.