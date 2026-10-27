Conozcan a los padres de "Harry Potter" en la serie de HBO

La serie de "Harry Potter" de HBO sigue sumando nombres de cara a su primera temporada, que se estrenará en Navidad, confirmando a los actores que darán vida a tres importantes personajes, incluyendo a los padres del mago más famoso del siglo XXI.

Esta adaptación, cuyo primer ciclo encabeza Francesca Gardiner como showrunner, tendrá a Jasper Talbot y Hannah Chinn como "James" y "Lily Potter", los padres de "Harry".

Adrian Rawlins y Geraldine Somerville interpretaron a los progenitores de "el niño que sobrevivió" en las películas, apareciendo en varios flashbacks y escenas clave.

Mientras que Harry Gilby dará vida a "Charlie Weasley", el segundo de los hijos de "Arthur" y "Molly", experto en dragones y prácticamente ausente en las películas.

Dominic McLaughlin es el nuevo "Harry Potter" en esta adaptación de las queridas novelas, siendo acompañado por Arabella Stanton como "Hermione Granger" y Alastair Stout como "Ron Weasley".

Su primera temporada, que se conocerá como "Harry Potter y la Piedra Filosofal", tendrá al niño descubriendo que sí tiene algo especial, recibiendo en su cumpleaños número 11 una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Esto le abre las puertas a un mundo oculto lleno de diversión, amistad y magia, pero, junto con esta nueva aventura, también llegan grandes peligros, ya que "Harry" se verá obligado a enfrentarse a un poderoso enemigo de su pasado.

El plan es adaptar desde cero las siete novelas de la saga, una por temporada, a lo largo de diez años, buscando ser una adaptación más cercana a los libros, con una narrativa más extensa que permita profundizar en la historia y en los personajes.

Mientras que su temporada 2, inspirada en el segundo libro "Harry Potter y la Cámara Secreta", ya tiene luz verde y comenzará sus grabaciones durante el último trimestre de este año.