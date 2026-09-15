"Harry Potter" suma a Arthur Weasley, Myrtle y Colin Creevey para su segunda temporada

La cadena HBO anunció a nuevos integrantes del elenco de su serie original "Harry Potter", quienes formarán parte de la segunda temporada de la producción, que actualmente se encuentra en desarrollo.

Rafe Spall interpretará a Arthur Weasley, Molly Hewitt-Richards dará vida a Myrtle la Llorona y Jasper Ambrose asumirá el papel de Colin Creevey.

Los tres actores se unirán al elenco de la segunda temporada, que también contará con Kit Harington como Gilderoy Lockhart, Bonnie Hill como Ginny Weasley, Lenny Rush como Dobby y Billy Barratt como Tom Riddle.

Protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, la serie además cuenta con John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Basada en la saga de libros de J.K. Rowling, la historia continuará llevando a la pantalla las aventuras de Harry, Ron y Hermione en Hogwarts, quienes deberán enfrentarse a nuevos desafíos y peligros durante esta segunda temporada.