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Tópicos: Magazine | Streaming

La serie de "Harry Potter" aún no se estrena y ya confirmó su temporada 2

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"La Cámara Secreta" comenzará a rodarse a fines de este 2026.

La serie de
 HBO Max

La primera temporada, que se conocerá como "Harry Potter y la Piedra Filosofal", se estrenará en Navidad.

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HBO apuesta a la segura con su reimaginación televisiva de la historia del mago más famoso del siglo XXI, dando luz verde a la segunda temporada de la serie de "Harry Potter" antes del estreno de su primer ciclo.

La primera temporada, que se conocerá como "Harry Potter y la Piedra Filosofal", se estrenará en Navidad de este 2026, mientras que su temporada 2, inspirada en el segundo libro "Harry Potter y la Cámara Secreta", comenzará sus grabaciones durante el último trimestre de este año.

Esta serie es encabezada por Francesca Gardiner, quien tendrá a Jon Brown acompañándola como showrunner en la segunda temporada, luego de ser uno de los escritores en el primer ciclo y trabajar juntos en "Succession".

"Dado que hemos trazado nuestros planes para que los calendarios de producción coincidan, con el objetivo de terminar la primera temporada antes de Navidad y retomar la producción de la segunda temporada este otoño (en el hemisferio norte), ha quedado claro que incorporar a un segundo showrunner es la clave para mantener nuestro impulso", aseguró Gardiner.

Dominic McLaughlin es el nuevo "Harry Potter" en esta adaptación de las novelas de J.K. Rowling, siendo acompañado por Arabella Stanton como "Hermione Granger" y Alastair Stout como "Ron Weasley".

El plan es adaptar desde cero las siete novelas de la saga, una por temporada, a lo largo de diez años, buscando ser una adaptación más fiel de los libros, con una narrativa más extensa que permita profundizar en la historia y en los personajes.

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