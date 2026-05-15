Creador de "The Boys" advierte: "Es muy difícil hacer un final"

El creador de la serie "The Boys", Eric Kripke, reaccionó a la divisiva recepción que ha tenido la quinta y última temporada de la serie, a la cual tan solo le resta un episodio para cerrar la historia de los muchachos contra el todopoderoso superhéroe fascista "Homelander".

Luego de los trágicos eventos de su penúltimo capítulo, que nos entregó la muerte más dolorosa para el equipo de la resistencia, Kripke abordó los desafíos de escribir el final de una serie, sabiendo que es muy difícil cumplir con las expectativas de todos los espectadores.

"Lo que más me preocupa de la última temporada es que realmente espero que consigamos cerrarla bien", aseguró en conversación con The Hollywood Reporter.

Kripke reconoció que "es muy difícil hacer un final. Los fans juzgarán la serie a posteriori en función de lo que les parezca el final. Si lo hacemos mal, seguro que dirán: 'Bueno, esa serie no era tan buena como pensábamos'. Y es casi como si intentaras asegurar tu legado con estos finales".

"Además, es el primer final que hago, así que no es que tenga mucha experiencia en esto. Así que estoy bastante nervioso y preparándome para lo que venga", sentenció.

El episodio final de "The Boys" se estrenará el próximo miércoles 20 de mayo en el streaming Prime Video.