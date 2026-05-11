Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.7°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión | Series

"¿Pero qué mi...?": Creador de "The Boys" no puede creer el último paralelismo con Trump

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Eric Kripke reaccionó a la estatua dorada del presidente de EE.UU. inaugurada días después de que la serie mostrara una escultura similar del villano "Homelander".

"The Boys" emitirá su penúltimo episodio este miércoles en Prime Video.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Eric Kripke, creador de la serie "The Boys", reaccionó con incredulidad ante el último e inquietante paralelismo que la historia ha tenido con eventos reales y, especialmente con el presidente estadounidense Donald Trump.

La quinta y última temporada mostró en su episodio del 5 de mayo una estatua dorada de "Homelander", el todopoderoso superhéroe fascista que tiene bajo su control a toda la nación estadounidense.

Aquello podría haber pasado como una mera anécdota del culto a la personalidad del personaje interpretado por Antony Starr si no fuera por lo sucedido dos días después de la emisión de aquel capítulo: la inauguración una estatua dorada de Trump de 4,5 metros de alto en su club de golf del sur de Florida.

La estatua fue inaugurada durante una ceremonia el jueves 7 de mayo en Doral por el pastor Mark Burns, quien aseguró en X/Twitter que la escultura "es un símbolo de resiliencia, libertad, patriotismo, fuerza y la fuerza de voluntad para seguir luchando por el futuro de América".

En su cuenta de Instagram, Kripke reaccionó a aquella estatua en Mar-a-Lago con inquietante sorpresa: "En serio, ¿pero qué mierda?".

El creador de la serie ya había reaccionado con asombro a la imagen hecha con inteligencia artificial (IA) que publicó Trump en la que aparece representado como Jesús, poco después de que un episodio de la última temporada tuviera al villano "Homelander" declarándose Dios.

"Estoy realmente cansado y harto de que el mundo refleje lo que va a pasar en la serie antes de que tengamos la oportunidad de hacerlo", dijo a Polygon en aquella ocasión, agregando que debían "ser cautelosos incluso a la hora de presentar la idea al público, porque dirán que nos hemos excedido y aquí estamos. Es realmente difícil superar la sátira de este mundo".

"The Boys" emitirá su penúltimo episodio de la temporada final este miércoles en el streaming Prime Video, despidiéndose la próxima semana luego de cinco temporadas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada