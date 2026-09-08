"Dexter Resurrection" enfoca su temporada 2: Tráiler y fecha de estreno
La crisis de mediana edad también alcanza al personaje de Michael C. Hall.
La crisis de mediana edad también alcanza al personaje de Michael C. Hall.
La edad nos alcanza a todos y "Dexter Morgan" no es la excepción, con el carismático y honorable asesino en serie viéndose obligado a hacerse una revisión ocular y empezar a usar lentes al enfocar el primer vistazo a la segunda temporada de "Dexter Resurrection" ("Dexter Resurrección").
Desde Paramount+ confirmaron que el nuevo ciclo de la serie protagonizada por Michael C. Hall se estrenará en la plataforma el próximo 30 de septiembre, justo para Halloween y en el marco del vigésimo aniversario de la franquicia.
En esta temporada, tendremos a "Dexter" (Hall) atrapado entre dos asesinos, uno con décadas de reconocimiento y toda una vida de asesinatos a sus espaldas, y otro, un joven rostro que aterroriza Nueva York de formas nunca vistas.
Al mismo tiempo, se enfrenta a un nuevo e inesperado enemigo, la crisis de la mediana edad; mientras que su hijo "Harrison" (Jack Alcott) continúa con su propia búsqueda de justicia.
Prometiendo el "capítulo más oscuro" de la saga, Brian Cox y Gabriel Luna se suman a la serie encabezada por el showrunner y productor ejecutivo Clyde Phillips, inspirándose en la saga literaria creada por Jeff Lindsay.