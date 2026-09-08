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Tópicos: Magazine | Streaming

"Dexter Resurrection" enfoca su temporada 2: Tráiler y fecha de estreno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La crisis de mediana edad también alcanza al personaje de Michael C. Hall.

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La edad nos alcanza a todos y "Dexter Morgan" no es la excepción, con el carismático y honorable asesino en serie viéndose obligado a hacerse una revisión ocular y empezar a usar lentes al enfocar el primer vistazo a la segunda temporada de "Dexter Resurrection" ("Dexter Resurrección").

Desde Paramount+ confirmaron que el nuevo ciclo de la serie protagonizada por Michael C. Hall se estrenará en la plataforma el próximo 30 de septiembre, justo para Halloween y en el marco del vigésimo aniversario de la franquicia.

En esta temporada, tendremos a "Dexter" (Hall) atrapado entre dos asesinos, uno con décadas de reconocimiento y toda una vida de asesinatos a sus espaldas, y otro, un joven rostro que aterroriza Nueva York de formas nunca vistas.

Al mismo tiempo, se enfrenta a un nuevo e inesperado enemigo, la crisis de la mediana edad; mientras que su hijo "Harrison" (Jack Alcott) continúa con su propia búsqueda de justicia.

Prometiendo el "capítulo más oscuro" de la saga, Brian Cox y Gabriel Luna se suman a la serie encabezada por el showrunner y productor ejecutivo Clyde Phillips, inspirándose en la saga literaria creada por Jeff Lindsay.

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