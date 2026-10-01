"Dexter" vuelve más afilado que nunca en la temporada 2 de "Resurrection"

"Dexter Morgan" ha cumplido 50 años y su vida no es como la imaginaba en la segunda temporada de "Dexter Resurrection" ("Dexter Resurrección"), que tiene los viejos asesinos rehusándose a ser olvidados.

El streaming Paramount+ presentó el tráiler del nuevo ciclo protagonizado por Michael C. Hall, que se estrenará en la plataforma el próximo 30 de octubre, justo para Halloween y coincidiendo con el vigésimo aniversario de la franquicia.

En esta temporada, tendremos a "Dexter" (Hall) atrapado entre dos asesinos, uno con décadas de reconocimiento y toda una vida de asesinatos a sus espaldas, y otro, un joven rostro que aterroriza Nueva York de formas nunca vistas.

Al mismo tiempo, se enfrenta a un nuevo e inesperado enemigo, la crisis de la mediana edad; mientras que su hijo "Harrison" (Jack Alcott) continúa con su propia búsqueda de justicia.

Prometiendo el "capítulo más oscuro" de la saga, Brian Cox y Gabriel Luna se suman a la serie encabezada por el showrunner y productor ejecutivo Clyde Phillips, inspirándose en la saga literaria creada por Jeff Lindsay.