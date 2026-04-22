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Tópicos: Magazine | Streaming

Diego Luna encabeza película sobre la historia oculta detrás del Mundial México 86

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cinta se estrenará en la víspera del Mundial de Fútbol 2030, el cual tendrá como una de sus sedes a México.

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La plataforma Netflix estrenó el trailer de "México 86", una nueva película protagonizada por Diego Luna y que recuerda el mítico Mundial de fútbol que albergó ese país a mediados de los 80.

En la cinta, Luna interpreta a Martín de la Torre, un funcionario aficionado al fútbol que hizo todo lo posible para que México fuera sede por segunda vez de la Copa del Mundo. La producción asegura que los eventos están basados en una historia real.

La película se estrenará en streaming el próximo 5 de junio, días antes de que el Estadio Azteca en Ciudad de México reciba el partido inaugural del mundial que ese país organiza junto a Estados Unidos y Canadá.

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