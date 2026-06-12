Corea del Sur tuvo triunfal estreno en el Mundial 2026 tras remontar ante República Checa

Corea del Sur tuvo un triunfal estreno este jueves en el Mundial 2026, con una remontada por 2-1 a República Checa en el Estadio Akron de Guadalajara, México, en el segundo partido del torneo, válido por la primera fecha del Grupo A.

Los primeros minutos del partido fueron muy parejos, pero con el correr de los minutos los asiáticos se adueñaron del control del juego, generando varias llegadas de peligro sobre el arco checo. El cuadro europeo resistió bien el embate y se fue al descanso sin sufrir goles.

En la segunda parte, pese a ser dominada en el encuentro, la escuadra checa logró abrir el marcador con un certero cabezazo de Ladislav Krejčí (59').

Sin embargo, los coreanos no bajaron los brazos y consiguieron empatar con un golazo de Hwang In-beom (67'), quien enganchó dentro del área y anotó de forma espectacular.

Tras esto, los europeos intentaban reaccionar ante el dominio de sus rivales y volvieron a ponerse por delante con un cabezazo de Tomáš Souček (78'), aunque el tanto terminó siendo anulado por fuera de juego.

Cuando el partido entraba en su recta final, los surcoreanos lograron dar la vuelta al marcador gracias a Oh Hyeon-gyu (80'), quien conectó dentro del área un buen centro desde la derecha de Hwang In-beom. En los minutos finales supieron resistir los centros peligrosos de la República Checa y sellaron una importante victoria

Con este resultado, Corea del Sur quedó en segunda posición por diferencia de goles, por detrás de México, que ganó su partido inaugural ante Sudáfrica. República Checa, por su parte, ocupa el tercer puesto con cero unidades.

El siguiente encuentro de los asiáticos será ante México el jueves 18 de junio a las 21:00 horas (01:00 GMT) en el Estadio Akron de Guadalajara.

Por su parte, el cuadro europeo se medirá ante Sudáfrica el mismo día a las 12:00 horas (16:00 GMT) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.