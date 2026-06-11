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Con la presencia de Gabriel Boric, Mario Marcel lanzó su libro "La montaña rusa"

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Con la presencia del expresidente Gabriel Boric (2022-2026), el exministro de Hacienda Mario Marcel presentó este jueves su libro "La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó" en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

La obra, que analiza los principales desafíos económicos del país desde el estallido social hasta el término del Gobierno del que fue secretario de Estado, fue moderada por el decano José De Gregorio y contó con los comentarios de Andrés Velasco y Alejandra Mustakis.

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