Director de "La sociedad de la nieve" encabeza docuserie sobre la tragedia de Los Andes

Netflix anunció "Más allá de la sociedad", una serie documental creada por J.A. Bayona y Carlos Torres sobre la historia del vuelo 571 accidentado en 1972 en los Andes, una tragedia que el cineasta español ya retrató en la película de 2023 "La sociedad de la nieve".

Ahora, la docuserie dirigida por Torres, a estrenarse durante este 2026 en el streaming, reunirá por primera vez en una misma obra testimonios inéditos de familiares de las víctimas del accidente y de los supervivientes.

Tras la adaptación cinematográfica de "La sociedad en la nieve", basado en el libro homónimo de Pablo Vierci, Bayona se pone al frente de esta nueva producción, un relato estructurado en tres episodios que se desarrolla en el lugar del siniestro, al que se traslada gran parte del reparto de esa película para propiciar "un singular encuentro entre la realidad y la ficción", detalló la plataforma.

La serie documental recorre los cincuenta años posteriores a la tragedia acaecida el 13 de octubre de 1972, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba a Chile a los integrantes del club de rugby Old Christians Club de Montevideo junto a varios de sus allegados y a cinco tripulantes, se estrelló en la cordillera de los Andes, en territorio de Argentina.

Sobrevivieron 16 de los 40 pasajeros que iban a bordo del avión, que estuvieron 72 días en la nieve esperando a ser rescatados.

La docuserie busca propiciar "un singular encuentro entre la realidad y la ficción". (Foto: Netflix)

La producción explora con los supervivientes y los familiares de los fallecidos cómo aquel vuelo marcó para siempre las vidas de una comunidad y se convirtió en un fenómeno de repercusión mundial que inspiró innumerables libros y películas.

En este sentido, también intervienen en la serie documental los escritores Pablo Vierci y Piers Paul Read ('¡Viven!'), así como los cineastas que han llevado esta historia a la gran pantalla, entre ellos Frank Marshall ('¡Viven!') y el propio J.A. Bayona ('La sociedad de la nieve').

Bayona explicó que la idea de esta serie documental surgió cuando decidieron viajar con el reparto de la película "La sociedad de la nieve" al lugar del accidente, el Valle de las Lágrimas, donde ninguno de los actores había estado.

"Allí tomamos conciencia de hasta qué punto la historia real y las personas que vivieron la tragedia estaban ya íntimamente entretejidas con los que habíamos creado la ficción", señaló el cineasta.